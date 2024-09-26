Зазначається, що нововведення дасть змогу забезпечити рівномірний розрахунок субсидій для більшості українців.

Порядок нарахування житлових субсидій в Україні зміниться з 1 жовтня. Українцям відшкодовуватимуть більшу суму, а також зміниться період нарахування.

Про це йдеться в Постанові КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива" від 30 серпня 2024 року №993.

Зазначено, що субсидії розраховуватимуть за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону. Зазвичай їх нараховують, виходячи з фактичного початку опалювального періоду, але нові правила покликані спростити процес і зробити його прозорішим. Таким чином, уже в листопаді українці отримають компенсації за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.

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Що стосується розміру субсидії, то його збільшать через підвищення тарифів на комунальні послуги. Буде проведено перерахунок, враховуючи не тільки початок опалювального сезону, а й зростання витрат на оплату комунальних платежів.

Варто зазначити, що в жовтні сума субсидії для тих, хто вже отримував її в попередні місяці, не зміниться. Розрахунок за перший місяць опалювального сезону буде проведено лише в листопаді.

Більшість українців, які отримували субсидії в неопалювальний сезон, отримають їх автоматично і зараз.

У яких випадках потрібно подавати заявку на субсидію

якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;

якщо в призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено;

якщо влітку подавали заяву на припинення виплат, а в опалювальний період субсидія потрібна;

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану та інше.

У разі звернення за призначенням субсидії в період до 30 листопада 2024 року виплата буде призначена з жовтня 2024 року.

Як подати заявку на субсидію

Це можна зробити кількома способами:

до сервісних центрів ПФУ;

через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток;

через платформу "Дія";

у ЦНАПі чи звернувшись до органів місцевого самоврядування.

Субсидії в Україні - останні новини

У Пенсійному фонді України 28 серпня повідомили, що двічі на рік домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50%, перераховують житлову субсидію.

Зазначається, що ПФУ здійснює перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян.

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