Зазначається, що в разі порушення правил українців позбавлятимуть субсидії.

Багато українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення армії Російської Федерації, зокрема й ті, хто отримував субсидії.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи призначається субсидія людині, яка виїхала за кордон.

Зазначається, що якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, то його не враховують у складі домогосподарства під час розрахунку субсидії. Тобто субсидія призначається без урахування доходів цієї особи.

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"Якщо ж під час звернення за субсидією не повідомили Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів, і субсидію розрахували з його врахуванням, виплати припиняються, а надміру виплачені кошти мають бути повернуті одержувачем", - зазначено в повідомленні Пенсійного фонду.

Щоб уникнути неприємностей, українці мають протягом 30 днів повідомити ПФУ про будь-яку обставину, що впливає на призначення субсидії, зокрема й про виїзд за члена домогосподарства за кордон на строк понад 60 днів.

При цьому жителі Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають повідомити про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення воєнного стану в Україні.

Субсидії в Україні - останні новини

Порядок нарахування житлових субсидій в Україні зміниться з 1 жовтня. Зазначено, що субсидії будуть розраховуватися за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону. Таким чином, уже в листопаді українці отримають компенсації за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.

Що стосується розміру субсидії, то його збільшать через підвищення тарифів на комунальні послуги. Буде проведено перерахунок, враховуючи не тільки початок опалювального сезону, а й зростання витрат на оплату комунальних платежів.

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