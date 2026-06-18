Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму: бізнес б'є на сполох, - дослідження

Нехватка робочої сили лідирує серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час.

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму. Цю проблему 69% опитаних вважають головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни, йдеться у щомісячному дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, яке є у розпорядженні УНІАН.

"У нас упродовж кількох місяців перешкода "брак робочої сили" б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів", - зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

За результатами дослідження, у травні відбулося несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників – із понад 62% до трохи більше 60% впала частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно шукати для понад 38% опитаних у травні порівняно з понад 34% у квітні.

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Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а трохи більше 5% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

Другу позицію серед головних перешкод утримує "зростання цін на сировину, матеріали та товари", де показник дещо знизився з 56% до 49%.

Незначною мірою зменшилась частка тих, кого хвилює "небезпека працювати". Ця проблема стала перешкодою для 44% бізнесів після 46% в квітні, що дозволяє їй утримувати третє місце четвертий місяць поспіль.

Крім того, зберігається закономірність перешкоди "небезпечно працювати" залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему – в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об’єктом атак ворога.

"У регіональному розрізі перешкода є дуже актуальною, насамперед, в прифронтових і центральних регіонах – понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На заході країни ця перешкода менш актуальна. Єдиний виняток – Рівненська область", - зазначив Ангел.

Однак є помітні зміни щодо двох інших перешкод. Перешкода "зменшення попиту на продукцію/послуги" зросла з 26% до 38%. Крім цього, посилилися логістичні труднощі, про що свідчить зростання перешкоди "складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України" з 24% до 30%.

"Корупція" та "неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів" залишаються "в тіні" основних перешкод. Про них говорили в травні лише 7% і 3% опитаних відповідно.

Дефіцит робочої сили в Україні - останні новини

За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, майже половина компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників. Водночас 41% допускають таку можливість лише теоретично.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що залучення трудових мігрантів наразі не в пріорітеті. Але для щорічного зростання ВВП України на 7% економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона працівників.

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