Кадровий дефіцит в Україні: чи готовий бізнес залучати іноземних працівників

Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців.

Майже половина компаній (45%) наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, а 41% – допускають її лише теоретично.

За результатами опитування серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації щодо досвіду та бар’єрів залучення іноземних працівників в Україні, активно розглядають опцію найму іноземних працівників 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.

Зазначається, що серед ключових викликів бізнес називає мовний бар’єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.

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Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% – надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі.

Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців: 36% компаній зазначають термін 1–3 місяці, 42% – 3–6 місяців, 19% – понад пів року, і лише 3% – до одного місяця.

Найбільш суттєвими додатковими витратами, пов’язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників. Більшість компаній Асоціації залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level.

Майже половина опитаних, а саме 48% компаній залучають іноземних фахівців на довгостроковий період (1–3 роки). При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.

Серед змін, які могли б полегшити процес, бізнес насамперед називає цифровізацію процедур, спрощення дозволів і міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення.

Крім того, 41% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування ВПО могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників, ще 37% – що це частково вплинуло б на ситуацію.

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У соцмережах активно ширилися відео з трудовими мігрантами з Індії, Пакистану та інших переважно бідних країн Азії, яких все частіше помічали на вулицях міст.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що залучення трудових мігрантів наразі не в пріоритеті. При цьому, за його словами, для щорічного зростання ВВП України на 7% економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона працівників.

За даними Державної служби зайнятості, станом на травень цього року в Україні офіційно працюють 9,5 тис. іноземних працівників, які перебувають у країні на підставі дозволів на працевлаштування.

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