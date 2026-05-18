Уряд поставив крапку у питанні мігрантів: кого пріоритетно шукатимуть роботодавці

Для щорічного зростання ВВП України на 7% економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона працівників. В уряді розраховують активізувати внутрішній ринок праці та повернути українців з-за кордону, а залучення трудових мігрантів наразі не в пріоритеті.

Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю "РБК-Україна", одне з головних питань для підприємців - розширення ринку праці.

За його словами, з 30 млн, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5 млн. Водночас тіньова зайнятість в Україні складає приблизно 2,6 млн. З тих людей, які мешкають в Україні, можна залучити мінімум 2 млн.

"Це і молодь, і люди старшого віку - 50+. Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не беруть участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії - перша наша мета", - підкреслив Соболев.

При цьому друге джерело поповнення ринку праці - повернення українців з-за кордону, де, за словами міністра, знаходиться понад 6 млн громадян України.

"Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде. Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні", - зазначив Соболев.

Він також додав, що залучення трудових мігрантів не в пріоритеті сьогодні.

CEO robota.ua Валерій Решетняк повідомляв, що українські компанії активніше шукають працівників за кордоном через кадровий дефіцит. Однак, попри активні дискусії навколо теми трудових мігрантів, їхня кількість в Україні наразі залишається незначною.

Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник повідомляв, що кількість дозволів на працевлаштування іноземців різко скоротилася, але через гострий дефіцит на ринку праці бізнес все одно змушений шукати кадри.

