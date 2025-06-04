Препарати на основі канабіноїдів застосовують під час лікування багатьох захворювань.

В Україні офіційно дозволили імпортувати медичний канабіс. Про це повідомляє Держлікслужба.

"‎02 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України"‎, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. 16 серпня минулого року він набув чинності.

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Фахівці кажуть, що легалізація медичного канабісу допоможе багатьом людям.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України Ольги Стефанишиної, станом на 2023-й принаймні шість мільйонів українців мали психологічні травми та розлади, які потребували подібного лікування.

Кому прописуватимуть медичний канабіс

У 2024 році в Міністерстві охорони здоров’я визначили перелік діагнозів при яких можуть призначати ліки з медичного канабісу.

Призначати ліки можуть у тому випадку, якщо пацієнт стикається із хронічними або нейропатичними болями та/або спастичністю, які спричинені такими захворюваннями як діабетична нейропатія, розсіяний склероз, мононевропатія верхньої кінцівки та інші.

Препарати на основі медичного канабісу пацієнти можуть отримати виключно за електронним рецептом лікаря.

Інформацію про призначення ліків повинні вносити до електронної системи охорони здоров’я.

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