Центробанку не вдається стримати інфляцію, попри підвищення ключової ставки до 21%.

Падіння рубля в РФ прискорилося, а центробанку не вдається стримати інфляцію. Проте Росія не стикається зі значними обмеженнями у фінансуванні бюджету чи військових витрат. Про це йдеться у дослідженні "Russia Chartbook" від KSE Institute за грудень.

"Рубль залишається під значним тиском девальвації, втративши попередню стабільність. Цієї осені падіння рубля прискорилося, і він знецінився на понад 50% відносно долара США та євро, а також послабився щодо інших основних валют. Основними чинниками цього є скорочення надходжень твердої валюти та санкції проти фінансових установ і Московської біржі", - йдеться у документі.

Аналітики зазначили, що Центральному банку Росії не вдається стримати інфляцію, незважаючи на підвищення ключової ставки до 21%. У листопаді загальна інфляція склала 8,9% у річному вимірі, а базова інфляція - 8,2%.

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Серед ключових факторів - майже двозначне зростання заробітної плати, військові витрати, знецінення рубля та зростання кредитування приватного сектору на 61%, або майже $650 млрд, з середини 2022 року. У грудні Центральний банк, ймовірно, продовжить посилювати монетарну політику, а ринки очікують підвищення ставки ще на 200 базисних пунктів, вважають фахівці.

При цьому зовнішнє середовище залишається переважно сприятливим для Росії, попри зниження цін на нафту.

"У листопаді ціна експорту російської нафти зменшилась до $64,4 за барель, а знижка до Brent залишилась на рівні нижче $10 за барель, що є найнижчим показником від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки тіньовому флоту, який забезпечує 90% експорту сирої нафти морем, Росія отримала додаткові $9,4 млрд доходу за перші 11 місяців 2024 року. Ці надходження підтримали профіцит поточного рахунку на рівні $57,4 млрд за січень-листопад", - сказано в дослідженні.

Зазначається, що Росія не стикається зі значними обмеженнями у фінансуванні бюджету чи військових витрат. У січні–листопаді дефіцит федерального бюджету скоротився до 389 млрд рублів порівняно з 878 млрд за аналогічний період минулого року. Зростання доходів від нафти й газу на 26% та інших надходжень компенсувало на 24% вищі витрати. Щоб покрити дефіцит, Росія випустила 1,9 трильйона рублів внутрішнього боргу з грудня по сьогоднішній день через обмеженість макроекономічних резервів.

"Союзники України мають використати зростаючий фінансовий тиск в Росії та її обмежені макроекономічні резерви для посилення економічного й стратегічного тиску", - вважають аналітики.

Економіка РФ – останні новини

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, протягом більш ніж двох років військова економіка Росії підживлювала споживчі витрати і збільшувала прибуток компаній. Останнім часом війна призвела до зростання інфляції та відсоткову ставок, вдаривши по прибутку компаній.

При цьому замість того, щоб звинувачувати війну у ворожому бізнес-середовищі, російська ділова еліта покладає своє невдоволення на главу центрального банку РФ.

Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Росія в даному рейтингу розташувалася на четвертій позиції після Китаю, США та Індії.

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