Оприлюднено ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП: на якому місці Росія

На Росію тиснуть санкції, але серед її партнерів - одні з найбільших економік світу.

Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього використали дані Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.

Зазначимо, що перерахунок за паритетом купівельної спроможності дозволяє зробити поправку до рівня поточних цін в економіці країни, а отже, і купівельну спроможність валюти. ВВП за ПКС враховує вартість життя та рівень інфляції в різних країнах в той час, як номінальний ВВП - це просто порівняння у співставній валюті.

З 2014-го Китай зберігає перше місце серед економік світу за обсягом виробництва з поправкою на ПКС. На другому місці зараз знаходяться Сполучені Штати, на третьому - Індія. Росія як можна бачити розташувалася на четвертій позиції.

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Загалом перша десятка виглядає так:

КНР - $33,1 трлн;

США - $29,2 трлн;

Індія - $16,0 трлн;

Росія - $6.9 трлн;

Японія - $6.6 трлн;

Німеччина - $6,0 трлн;

Бразилія - $4,7 трлн;

Індонезія - $4,7 трлн;

Франція - $4.4 трлн;

Великобританія - $4.3 трлн.

І хоча російська економіка стикається із санкційним тиском, Москві допомагає те, що серед її партнерів по БРІКС присутні одні з найбільших економік світу, зокрема, Китай та Індія.

Російська економіка - останні новини

Нагадаємо, раніше західні експерти прийшли до висновку, що Росія стоїть на межі "‎економічного самогубства"‎ через агресію проти України.

Фахівці вважають, що високий реальний рівень інфляції та занадто висока ключова ставка придушує ділову активність в РФ.

А нещодавно у виданні The Economist заявили, що Україна може виграти економічну війну проти РФ. За деякими прогнозами зростання українського ВВП у 2025 року складе 4,3%, тоді як в Росії зростання ВВП буде дорівнювати 0,5-1,5%.

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