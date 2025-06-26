Добре себе почувають лише три галузі, дві з яких прямо пов'язані з війною та її реаліями.

Українська економіка залишається відносно стабільною, попри неймовірні виклики воєнного часу, але економічний розвиток фактично зупинився, бо бізнес припинив інвестувати в нові проекти за межами буквально кількох галузей, які виграли від війни. Про це пише The Washington Post.

Автор публікації зазначає, що "наразі економіка України тримається, хоча й за значної підтримки Заходу". Головні ризики пов’язані із тим, що в майбутньому зовнішня фінансова допомога може стати недостатньою.

Після того, як на виборах президента США переміг Дональд Трамп, який гучно обіцяв швидке закінчення війни, український та іноземний бізнес почав готуватися до відновлення активної діяльності в Україні, щойно настане мир та почнуться процеси реконструкції. Цей оптимізм був максимальним у середині лютого, коли українські державні облігації досягли цінового піку.

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Однак після того, як Трамп переключив свою увагу на інші конфліктні регіони, серед бізнесменів, зацікавлених в українському ринку, відбулася різка переоцінка планів.

За словами неназваного високопосадовця з Офісу президента, в центрі всіх економічних прогнозів на 2025 рік було очікування, що війна закінчиться десь влітку. Але зараз, за ​​його словами, "позитивний вплив на економіку" цього року "більше не розглядається", хоча все ще є певні сподівання на 2026 рік.

Тепер основна увага і урядовців, і бізнесменів зосереджена на тому, щоб просто триматися на плаву. За винятком деяких ключових секторів економіки, значних прибутків майже ніхто не отримує. Підприємства значно скоротили витрати, а прибутки витрачають лише на підтримку свого бізнесу в Україні, але не на його розвиток.

"Інвестиції, які ми робимо, та великі інвестиції, які ми плануємо зробити, здійснюються лише за межами України. В Україні ми займаємося лише технічним обслуговуванням. Це моє особисте бачення, а також бачення моєї компанії, що ми проживемо ще три роки в цій ситуації. Ми будуємо бізнес-план на один рік, але ми дивимося максимум на місяць вперед", – сказав відомий український бізнесмен, який побажав залишитися анонімним через делікатність питання.

Втім автори публікації визнають, що є в українській економіці і успішні галузі, що добре себе почувають всупереч усім проблемам і ризикам. По-перше, це банківський сектор, який виявився напрочуд стійким завдяки низці реформ, проведених ще до війни, кажуть чиновники та аналітики.

По-друге, справжній бум, спричинений саме специфікою воєнного часу, переживає галузь відновлюваних джерел енергії, зокрема виробництво біопаливо. Ну, а найбільші успіхи демонструє військово-промисловий комплекс, що досить очікувано.

Економічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, більшість безробітних в Україні готові працювати менше, ніж за 20 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать результати опитування про бажану зарплатню.

Парадоксальним на цьому тлі виглядає стрімке зростання вартості житла в Україні. За рік квартири подорожчали в середньому на 16%, а приватні будинки – аж на 25%.

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