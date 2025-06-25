Медіанна ціна на оренду квартири в середньому по Україні становить 13 тис. грн на місяць.

У середньому в Україні медіанна ціна на продаж квартири за рік зросла на 16% і становить 2,3 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний менеджер "OLX. Нерухомість" Ігор Сироватко під час презентації дослідження.

Зазначається, що кількість активних оголошень на продаж житла за рік впала на 12% і становить понад 254 тис. активних оголошень. При цьому кількість відгуків на житло навпаки збільшилась на 37% і дорівнювала трохи більше 887 тис.

Крім того, медіанна ціна продажу будинку дорівнює 2,7 млн грн, що більше на 25% ніж минулого року.

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"У нас трішки стало менше пропозиції на ринку. При цьому є попит, він росте, кількість відгуків зростає. Медіанна ціна при цьому також зросла. І середня кількість відгуків на одне оголошення квартири дорівнює 3,5", - сказав Сироватко.

Оренда житла

Медіанна ціна оренди квартири в середньому по Україні становить 13 тис. грн на місяць (+24%). Кількість відгуків на оренду квартири зросла на 5% і становить 1 млн 340 тис. відгуків. Кількість активних оголошень знизилася на 1% та становить трохи більше 99 тис. При цьому медіанна ціна на оренду будинку становить 41,5 тис грн. (+40%).

"Ми бачимо, що оренда в Україні росте дуже динамічно як в будинках, так і в квартирах. І середня кількість відгуків на квартири на одне оголошення більше ніж по будинкам", - зазначив Сироватко.

Ринок нерухомості в Україні - останні новини

За чотири роки ціни на однокімнатні квартири впевнено зросли в багатьох містах України. Згідно дослідження "OLX Нерухомість", найбільший приріст медіанної вартості на купівлю однокімнатної квартири було зафіксовано у Чернігові з 662 тис. грн до 1,2 млн грн.

Станом на червень 2025 року середня вартість двокімнатної квартири у столичних оголошеннях на вторинному ринку становить 100 тисяч доларів. Таким чином за останні півроку ціни на таке житло в Києві зросли на 5%.

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