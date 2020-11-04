Без масштабних інвестицій та серійного виробництва Україна буде лише втрачати свої технологічні переваги.

Для розвитку авіаційної галузі Україні будуть потрібні інвестиції на сотні мільйонів доларів і потужне серійне виробництво для постійного вдосконалення технологій. А поки що українська держава в цій сфері "намагається будувати потьомкінські села".

Так у своєму інтерв'ю охарактеризував стан вітчизняного авіабудування Олександр Донець, екс-керівник Державного підприємства "Антонов", який присвятив роботі в авіаційній промисловості та сфері інженерних розробок для авіації понад три десятки років свого життя

"У літакобудуванні і двигунобудуванні Україна самостійно "прориву" не зробить. Авіа- і двигунобудування - одні з найбільш фінансово ємних галузей, не кажучи вже про ракетобудування. Це дуже дороге, але дуже престижне задоволення. Нам потрібен реально великий інвестор, який би зміг вкласти в галузь навіть не десятки, а сотні мільйонів доларів на тривалий період», — розповів Олександр Донець.

За його словами, без великих обсягів серійного виробництва авіаційних двигунів і літаків Україні не слід розраховувати на збереження членства в глобальному елітному клубі авіаційних держав. Без масштабних інвестицій та "серії" Україна лише втрачатиме свої технологічні переваги та конкурентні позиції.

Навіть зусиль однієї компанії для цього занадто мало, говорить експерт і як приклад наводить історію компанії «Мотор Січ», яка не може утримати ринкові позиції без підтримки інвесторів.

"Реалії такі, що найбільш затребуваний ринок продукції «Мотор Січ» — це країни СНД (Росія – перш за все), можливо — Китай. А повноцінно серійний випуск двигунів можливий при літаку, що випускається серійно. - говорить про сумне становище підприємства Донець. - У кращі часи випускався літак АН-140 і двигуни ТВ-3-117, які випускалися серійно і були затребувані. АН-148 з двигуном Д-436 до зупинки збірки на ВАСО (Воронеж) і невеликої партії на КІАПО – були теж серійними і затребуваними. Але, на жаль, збірка зупинилася і все завмерло... ...що ж стосується нових розробок і виходу на міжнародні ринки, «Мотор Січ», звичайно ж, потрібні серйозні лобісти, інвестори, замовники, які будуть зацікавлені в нових моторах. Спроби керівництва "Мотор Січ" самостійно знайти застосування своїм моторам поки не увінчалися успіхом", — говорить екс-керівник ДП»Антонов".

Як відомо, російський ринок для компанії закритий з політичних причин. А на китайський ринок компанія не може вийти через багаторічне блокування Україною акцій ВАТ «Мотор Січ», в яке китайські бізнесмени інвестували близько мільярда доларів, а також повністю профінансували будівництво сервісного заводу в китайському місті Чунцин, щоб розширити можливості української компанії в поставках і обслуговуванні авіаційних двигунів в КНР.

Експерт упевнений, що українській авіаційній і двигунобудівній галузі потрібні потужні партнери і великі ринки для збуту своєї продукції. Але Україні або її компаніям буде важко зберегти конкурентні переваги - без інвестицій у розвиток технологій галузь приречена на деградацію. Україна не зможе витримати конкуренцію із західними гігантами, які мають у своєму розпорядженні величезний фінансовий ресурс, мають доступ до найкращих інженерних розробок, матеріалів і технологій.

«Я не вірю в стрімкий технологічний прорив у [український] моторобудівників, в те, що найближчим часом з'явиться щось ексклюзивне і унікальне. Для цього потрібна не лише розробка, нові системи проектування, промислова база, а й дорогі матеріали: метало-кераміка, нові жароміцні, легкосплавні з унікальними характеристиками сплави. Ділитися подібними речами з нами особливо не поспішають. Найпотужніші компанії конкурують між собою і все перераховане вище вони зберігають за сімома замками», — сказав Донець.

"Щоб Україні залишатися в обоймі авіа- і двигунобудування потрібна державна воля і величезні інвестиційні вливання. Але, перш за все, Україні потрібно перестати малювати «потьомкінські села» і визначитися чи потрібно нам, в принципі, високотехнологічні галузі літако- і двигунобудування», — підсумував Олександр Донець, екс-керівник авіабудівного державного підприємства «Антонов».

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Автор: УНІАН