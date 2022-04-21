Про реальне відновлення попиту на житло поки говорити не можна. Ринок первинної нерухомості фактично сьогодні не працює.

На ринку нерухомості України почали проявлятися ознаки відновлення попиту. Але експерти вважають, що до відкриття Держреєстру прав на нерухоме майно говорити про це зарано.

Експерти пов'язують збільшення інтересу до купівлі житлової нерухомості в регіонах України, де немає бойових дій, із припливом переселенців, у яких є гроші для придбання житла, але які не хочуть витрачатися на дорогу оренду, пише UBR.ua.

Однак інвестувати в житло на первинному ринку поки мало хто наважується. Експерти також не очікують швидкого відновлення "первинки" й після відкриття Держреєстру, без якого фактично заблоковані всі легальні операції з житлом. На їхню думку, частка новобудов у загальній пропозиції нерухомості значно скоротиться, а формуватися ціновий рівень буде на вторинному ринку.

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрія Піти, попит на житло в західних регіонах країни з'явився досить швидко після приїзду туди переселенців. Але сказати, наскільки активним будемо ринок, можна буде тільки після відкриття Держреєстру прав на нерухоме майно.

"Що стосується портрета покупця - то це переселенці, які не планують або не можуть повернутися додому, мають кошти для придбання житла, але при цьому не хочуть переплачувати за оренду", – говорить Піта.

При цьому він вважає, що люди будуть більше купувати житло для себе, ніж з метою подальшої здачі в оренду. Останнім, зокрема, не варто розраховувати на швидку окупність інвестиції. За оцінками Юрія Піти, зараз ставки оренди на заході Україні піднялися до пікових значень, але в міру ослаблення військових дій будуть знижуватися.

На думку фахівця з нерухомості, ріелтора Михайла Артюхова, про реальне відновлення попиту на житло поки говорити не можна. Реальний попит залишається на дуже низькому рівні, особливо на первинному ринку. Наприклад, переселенці на Заході України цікавляться не новобудовами, а вже готовими квартирами з ремонтом, у яких можна відразу жити.

"Якою б не була інтернет-статистика, але в реальності покупців немає. Якщо зараз виставити пропозицію за ціною вполовину нижче ринку, то глибоко сумніваюся, що хтось відгукнеться... Де-факто ринок первинної нерухомості сьогодні не працює", - сказав Артюхов.

Президент АСНУ Піта очікує, що після відкриття Держреєстру вартість квартир у новобудовах в західних регіонах України може зрости на 5-10% від довоєнного рівня у зв'язку з обмеженою пропозицією в регіоні й припливом переселенців.

На думку Артюхова, зважаючи на ослаблення конкуренції через відхід з ринку значної частини забудовників, після закінчення війни і відкриття Держреєстру забудовники можуть підняти ціни на квартири в житлових комплексах, які почали зводити до 24 лютого, і які можна добудувати за півроку.

З іншого боку, зростання цін на первинному ринку буде стримуватися пропозицією на вторинному, який зросте через виїзд українських біженців в ЄС, вважає Артюхов.

"Я вважаю, квартири в новобудовах, що залишилися, подорожчають, їх швидко розметуть – проявиться тенденція формування близького до спекулятивного попиту на викуп житла під оренду – а далі всі будуть дивитися на рівень пропозиції на вторинному ринку. У цьому сегменті зараз визріває пропозиція від українців, які виїхали за кордон і не планують повертатися в найближчі роки. Своєю житлоплощею в хороших будинках і ЖК вони збалансують зростання цін на первинному ринку", – вважає Артюхов.

На його думку, співвідношення первинного і вторинного сегментів українського ринку нерухомості "повернеться в 2010-11 роки". Якщо торік частка первинки в загальній кількості угод досягала 60%, то зараз і після війни, через збільшення вторинного ринку і зниження пропозиції від забудовників, цей показник опустився і буде триматися в районі 20%.

"Такого масового будівництва, яке було в київських мікрорайонах Оболонь, Позняки і Осокорки, коли в рік будувалося по 20 мільйонів квадратних метрів житла, я не очікую. Тому відновлення "первинки" буде повільним", – говорить Артюхов.

Щодо загального рівня цін Артюхов спрогнозував, що на перших порах додатковий попит від власників житла розбалансує ринок, тому як виставлене власниками цінова пропозиція часто буде не збігатися з можливостями покупців.

Баланс вартості на ринку, на думку Артюхова, буде досягнутий протягом 2-3 місяців після війни, а потім середня ціна квартир перейде до зростання, який досягне рівня в 12% річних або 1% на місяць.

Як повідомляв УНІАН, експерти не беруться детально прогнозувати ситуацію на ринку нерухомості після закінчення війни в Україні, оскільки незрозумілі масштаби руйнувань у містах. Після закінчення бойових дій попит на житло в українців буде значним, а іноземні громадяни купувати житло в Києві будуть значно рідше, ніж було до війни.

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