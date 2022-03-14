За словами міністра юстиції, зараз продавати чи купувати нерухомість ризиковано.

Продавати чи купувати нерухомість під час війни ризиковано.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, під час війни перевірити, хто є власником квартири чи будинку, неможливо.

"Зараз йде війна, і ризики негативних наслідків більші", - додав міністр.

Малюська повідомив, що у цей час доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено.

"Теоретично, юридично можна пробувати укладати угоди купівлі-продажу. Єдине - перевірити власника в реєстрі нотаріус не зможе. Відповідно, нормально укласти повноцінну угоду купівлі-продажу зараз неможливо", - зауважив міністр.

Малюська запевнив, що усі реєстри та бази даних нерухомості цілі та збережені, а не функціонують вони через ризики потрапляння даних до рук ворога.

"Ринок нерухомості запуститься, але трохи пізніше", - пообіцяв Малюська.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Асоціації фахівців з нерухомості України попередили: купівля квартир і будинків, здійснена за схемами в обхід Держреєстру, не може вважатися повністю захищеною, а укладені під час воєнного стану угоди з купівлі-продажу нерухомості згодом можуть бути визнані судом недійсними.

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