Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.
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"Члени уряду проголосували за призначення Любченка Олексія Миколайовича головою Державної податкової служби України (з 20 квітня 2021 року строком на 5 років)", - написав він.
Що цьому передувало
Кабмін призначив Любченка головою ДПС у квітні 2020 року на період дії карантину.
18 березня 2021 року КМУ оголосив конкурс на посаду голови податкової. До відбору були допущені 9 кандидатів, включаючи Любченка.
Наприкінці січня ДБР відкрила проти нього кримінальну справу.
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