Любченка призначено на посаду строком на п'ять років.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

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"Члени уряду проголосували за призначення Любченка Олексія Миколайовича головою Державної податкової служби України (з 20 квітня 2021 року строком на 5 років)", - написав він.

Що цьому передувало

Кабмін призначив Любченка головою ДПС у квітні 2020 року на період дії карантину.

18 березня 2021 року КМУ оголосив конкурс на посаду голови податкової. До відбору були допущені 9 кандидатів, включаючи Любченка.

Наприкінці січня ДБР відкрила проти нього кримінальну справу.

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Автор: Дмитро Шварц