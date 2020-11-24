Курс акцій американського виробника електромобілів Tesla продовжує стрімко зростати, встановлюючи нові рекорди.
Про це повідомляє Bloomberg.
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За підсумками торгової сесії 23 листопада акції Tesla подорожчали на 6,58%, а капіталізація компанії Ілона Маска наблизилася до 500 мільярдів доларів.
Капіталізація найдорожчої американської компанії Apple становить 2 трлн доларів (зараз 1,94 трлн доларів).
Разом з тим статки засновника і глави Tesla Ілона Маска, якому належить приблизно п'ята частина всіх акцій компанії збільшилися на 7,24 мільярда доларів, до 128 мільярдів доларів, і він піднявся на друге місце в рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg, потіснивши засновника Microsoft Білла Гейтса на третє місце.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
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