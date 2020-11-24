За підсумками торгової сесії 23 листопада акції Tesla подорожчали на 6,58%, а капіталізація компанії Ілона Маска наблизилася до 500 мільярдів доларів.

Курс акцій американського виробника електромобілів Tesla продовжує стрімко зростати, встановлюючи нові рекорди.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За підсумками торгової сесії 23 листопада акції Tesla подорожчали на 6,58%, а капіталізація компанії Ілона Маска наблизилася до 500 мільярдів доларів.

Капіталізація найдорожчої американської компанії Apple становить 2 трлн доларів (зараз 1,94 трлн доларів).

Разом з тим статки засновника і глави Tesla Ілона Маска, якому належить приблизно п'ята частина всіх акцій компанії збільшилися на 7,24 мільярда доларів, до 128 мільярдів доларів, і він піднявся на друге місце в рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg, потіснивши засновника Microsoft Білла Гейтса на третє місце.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН