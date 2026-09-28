Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію, - Зеленський

Президент України додав, що Росія планує збільшувати й залучення іноземців.

Росіяни фактично вже почали додаткову мобілізацію, вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами, повідомив в вечірньому зверненні до народу президент України Володимир Зеленський.

Також він додав, що країна-агресор планує збільшувати й залучення інозмемців:

"Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців".

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Президент України зазначив, що важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Зеленський пообіцяв, що кожен такий уряд буде проінформовано.

Він навів дані, що Росія збільшує кількість військових з Північної Кореї в своїх лавах.

"Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", - розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що Росія платить за це зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед".

"Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств", - наголосив Зеленський.

Він поділився, що таким діям з боку Росії можна протидіяти лише за допомогою нових санкцій.

"Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто працює, щоб Росія відчула наслідки цього", - додав він.

Іноземці в армії РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що Північна Корея вчиться на війні, яку розпочала Росія проти України, та озброюється. Буданов наголосив, що світ має бачити цей зв’язок, поки є час. За словами Буданова, у Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання, і це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. Керівник ОП пригадав інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Він додав, що ситуація загострюється з кожним днем, в це лише питання часу, коли може статися подія-тригер.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив, що Росія втягнула у війну проти України громадян 47 країн. За його словами, у війні Росії проти України на російському боці беруть участь, зокрема, громадяни таких країн як Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка. Зеленський уточнив, що представники цих 47 країн опинилися в Росії шляхом "обману і хитрощів". Президент України закликав інші країни обмежити Путіну простір для дій, обмежити його фінансування і обмежити його війну.

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