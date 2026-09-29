Збито 'Циркон' та 'Іскандери': Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

Ворог атакував не тільки ракетами, але й БПЛА, з яких більше, як половина реактивні.

У ніч на 29 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 109 цілей, серед яких протикорабельна ракета "Циркон", дві балістичні ракети Іскандер.

Про це повідомили в Telegram Повітряні сили. Зазначається, що вночі противник атакував Україну протикорабельною ракетою Циркон/Онікс та двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської області (РФ), 152 ударними БПЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 109 цілей:

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протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

дві балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

В Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Як росіяни атакують Україну

Як повідомляв УНІАН, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) в інтерв'ю The Telegraph сказав, що реактивні "Шахеди", якими Росія тероризує українські міста, це нове "вікно", яке Україна закриває завдяки оперативно розробленим засобам перехоплення.

За його словами, мова йде про застосування перших засобів, котрі дуже оперативно були розроблені українськими інженерами, що працюють у щільній співпраці з військовими на фронті, з першими запусками реактивних протишахедних засобів, і з успішними збиттями. При цьому додав, що йдеться про час, коли ця задача буде вирішена.

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