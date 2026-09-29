У Києві через атаку росіян порушено рух громадського транспорту

Наразі міська електричка відновила рух, але з деякими затримками.

Внаслідок повітряних атак окупантів на Київ зупинялася робота міської електрички, ще 10 тролейбусних та один автобусний маршрут курсують із затримками.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі міська електричка відновила рух, але з деякими затримками.

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Крім того, на проспекті Степана Бандери пошкоджено контактну мережу. Тому із затримками курсують тролейбуси № 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47.

Замість тролейбуса № 31 запустили тимчасовий автобус № 31к. Він курсує від вулиці Радунської до станції метро "Почайна".

Ще одне ускладнення спостерігається на вулиці Жилянській. Там перекрито рух, через що затримуються тролейбуси № 3, 12, 14 та автобус № 69.

Удари по Києву

Вночі 29 вересня РФ завдала балістичних ударів по Києву, внаслідок чого в Солом’янському районі загорівся навчальний заклад. Також влучання зафіксували в адміністративній будівлі об’єкта інфраструктури, а уламки ракети впали у двір житлового будинку. На Печерську загорілася нежитлова будівля.

Вдень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. Відомо про двох загиблих. Неподалік розташоване посольство Німеччини в Україні. Також росіяни завдали удару по лікарні "Добробут" у центрі Києва.

А вранці окупанти атакували Київ дронами, пошкодивши АЗС та офісну будівлю в Оболонському та Шевченківському районах.

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