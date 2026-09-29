Танки Abrams один за одним їдуть до Польщі: українці це помітили, - ЗМІ

Польща вже отримала 217 із 250 замовлених M1A2 SEPv3 Abrams – до завершення контракту залишилося 33 танки.

Польща отримала чергову партію американських основних бойових танків M1A2 SEPv3 Abrams. Цього разу до країни прибули 35 машин, а загальна кількість поставлених танків цього варіанту досягла 217 із 250 замовлених, пише forsal.pl.

Про нову поставку повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. До країни прибули 35 танків M1A2 SEPv3 Abrams, вироблених американською компанією General Dynamics Land Systems.

На поставку також звернув увагу український військовий сайт "Мілітарний". За його даними, американський виробник уже передав Польщі 217 із 250 замовлених танків.

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Таким чином, для повного виконання контракту залишається поставити ще 33 машини. Очікується, що вони надійдуть до Польщі у четвертому кварталі цього року.

Польща матиме 366 танків Abrams

M1A2 SEPv3 – не єдина версія Abrams, яка перебуває на озброєнні польської армії. Станом на 2024 рік Польща мала 116 танків M1A1 Abrams.

Ці машини раніше використовувалися армією США. Їхнє придбання дозволило Польщі швидше посилити бронетанкові війська після передачі частини власної техніки Україні.

Польща передала Україні кілька сотень пострадянських танків, а також танки PT-91 Twardy та Leopard. Вживані M1A1 Abrams стали одним зі способів заповнити відповідні прогалини.

Після завершення поставок нових M1A2 SEPv3 польська армія матиме загалом 366 танків Abrams: 250 машин сучаснішої версії та 116 старіших M1A1.

Що відомо про M1A2 SEPv3 Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк, який використовується армією США у різних модифікаціях із 1980-х років. Машини цього сімейства вперше успішно застосували в бойових діях проти іракських військ під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році.

M1A2 SEPv3 Abrams оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою M256, яка може використовувати різні типи боєприпасів, зокрема програмовані.

У порівнянні зі старішими варіантами M1A2 танк отримав удосконалену систему управління вогнем із тепловізійним приладом. Також Abrams може використовувати дистанційно керований бойовий модуль CROWS із 12,7-мм великокаліберним кулеметом.

Ще одним важливим елементом є допоміжна силова установка. Вона дає змогу живити системи танка без постійної роботи основного турбовального двигуна AGT1500C потужністю 1500 кінських сил.

Танки для Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща хоче налагодити виробництво та обслуговування південнокорейських танків K2 на своїй території до 2028 року. Але через конфлікт між зброярами двох країн ці плани можуть зірватися. Хоча офіційно співпраця між Польською групою озброєнь (PGZ) та південнокорейською Hyundai Rotem оцінюється позитивно, за лаштунками переговорів залишається низка серйозних суперечностей.

Постачання танків із Південної Кореї при цьому тривають без значних проблем. Наприкінці серпня Польща отримала чергові 28 машин. Проте, за інформацією Rzeczpospolita, труднощі виникають саме у питанні локалізації виробництва на території Польщі. PGZ офіційно запевняє, що передача технологій відбувається відповідно до графіка. Водночас реальна ситуація, як стверджує видання, значно складніша.

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