Українці кілька днів не зможуть оформлювати паспорти: у чому причина

28-30 вересня відділи паспортного сервісу не будуть здійснювати прийом громадян.

Українці в останні дні вересня не зможуть отримати послуги з оформлення паспортних документів. Як повідомляє Державна міграційна служба України на своїй сторінці у Facebook, у зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем.

"Уперіод з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Державне підприємство "Документ" на своєму сайті зазначає, що 28-30 вересня відділи паспортного сервісу не будуть здійснювати прийом громадян у звʼязку з проведенням регламентних технічних робіт.

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Водночас, додали у підприємстві, видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи.

Центр надання адміністративних послуг міста Києва на своїй сторінці у Facebook зробив репост допису ДМС.

А Центр надання адміністративних послуг Львова уточнив, що у зв’язку з технічними несправностями в роботі інформаційних систем ДМС з 28 вересня до 30 вересня тимчасово недоступні такі послуги:

оформлення та видача ID-карток;

оформлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

видача витягу про місце проживання.

"Усі попередньо здійснені записи на оформлення паспортних документів буде перенесено на інші дати. Про відновлення роботи послуг та можливість їх отримання ми обов’язково повідомимо додатково", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що українці, які користуються паспортом у вигляді книжечки мають вклеювати в нього нову фотографію після досягнення 25 та 45 років. Якщо вчасно цього не зробити, документ вважається простроченим і за це треба бути сплатити штраф розміром до 51 грн. Додамо, що на час дії вожнного стану, навіть прострочені паспорти продовжують діяти.

Водночас, неактуальний документ матиме свої обмеження. Наприклад, банки можуть відмовити у відкритті рахунку.

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