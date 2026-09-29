Чи переїде Верховна Рада у Львів через обстріли: Стефанчук розставив крапки над 'і'

Він наголосив, що нардепи мають можливість не тільки спускатися в укриття, але й там працювати.

Парламент не планує нікуди виїжджати з Києва через російські обстріли. Так голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував чутки щодо можливого перенесення роботи законодавчого органу до Львова.

Як повідомляє "Суспільне", він наголосив, що народні депутати мають всі умови, аби працювати у приміщенні парламенту в Києві.

"Український парламент працював із першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка. І давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не ширили ніякі міфи", – сказав Стефанчук.

Відео дня

За його словами, необхідно зробити все, щоб нардепи змогли під час атак чи повітряних тривог не просто спускатися в укриття, а й працювати там.

"Український парламент створив всі умови для того, щоб депутати працювали там. Ми забезпечили відповідні підстави для голосування", - наголосив голова ВР.

Робота ВР під час обстрілів

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2026 року у Верховній Раді України презентували альтернативний формат та систему голосування під час повітряних тривог.

Альтернативні місця для депутатів облаштовані у конференц-залі на -1 поверсі (укриття) та приміщеннях довкола неї. Облаштовано 368 місць для депутатів. Утім цю кількість можна і збільшити за потреби, адже депутатів у Раді станом на сьогодні 392.

Тим часм дронові атаки по Києву посилилися. Так, 28 вересня один з безпілотників влучив у будівлю Національної академії наук України на Володимирській вулиці - у самому центрі столиці. Внаслідок удару загинула жінка. Також відомо про п’ятьох постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: