Путін знову збільшив чисельність російської армії

Вже вчетверте за рік очільник Кремля збільшує чисельність російської армії.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про встановлення нової штатної чисельності Збройних сил Російської Федерації, повідомили росЗМІ.

"Установити штатну чисельність Збройних Сил Російської Федерації у кількості 2 441 630 одиниць, зокрема 1 550 500 військовослужбовців. Уряду Російської Федерації передбачити виділення Міністерству оборони Російської Федерації бюджетних асигнувань із федерального бюджету, необхідні реалізації пункту 1 цього указу", - вказано в документі.

Примітно, що вже вчетверте за рік очільник Кремля збільшує чисельність російської армії.

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В липні цього року російський диктатор вже збільшував чисельність російської армії до 2 млн 426 тисяч осіб. Згідно з документом, кількість військовослужбовців у липні зросла з одного мільйона 510 тисяч до одного мільйона 535 тисяч.

До цього це відбувалося ще у червні до 2 млн 399 тисяч та в березні - до 1 млн 502 тисяч.

Варто зазначити, що до повномасштабного російського вторгнення в Україну штатна чисельність Збройних сил Росії становила трохи більше одного мільйона. З початку війни РФ проти України чисельність армії зростала сім разів.

Мобілізація в Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді спрогнозував, що найближчими місяцями на фронт прибудуть близько 300 тисяч мобілізованих росіян для того, щоб спробувати захопити решту Донбасу. Мадяр зазначив, що темпи втрат ворога стрімко зростають, тому російський диктатор скоро розпочне нову хвилю мобілізації, щоб подолати нинішній глухий кут. При цьому він прогнозує, що Путін проведе мобілізацію швидко, без належної підготовки мобілізаційного ресурсу, "адже нарешті після виборів він може дірватися до тої частини населення, котру можна не питати, хоче вона на війну чи не хоче".

Також ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони зазначило, що Росія теоретично може забезпечити 600 тисяч мобілізованих, але не має ресурсів, щоб одночасно підготувати таку кількість окупантів. У відомстві пояснили, що ресурсна база для такого масштабного призову у Росії є, але одномоментна підготовка всіх 600 тисяч осіб для розвідки виглядає нереалістичною через брак інструкторів, полігонів і матеріально-технічної бази. За даними української розвідки, Кремль здатен щомісяця готувати до 100 тисяч нових бійців для війни проти України, попри зниження темпів набору контрактників.

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