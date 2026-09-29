Зеленський виключив одіозного ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО

Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось ще 18 вересня, на роботу так і не повернувся.

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Указ опубліковано на сайті президента. "Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: 1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р.Кравченка. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", -йдеться в указі.

Членом РНБО Кравченко був як генеральний прокурор.

Відео дня

Ситуація навколо ексгенпрокурора Кравченка

З посади генпрокурора Кравченка звільнили 15 вересня, а з органів прокуратури – 21 вересня.

Потім Кравченко заявив, що виїхав за кордон нібито "у відрядження", під час якого хотів "поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

17 вересня Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. 22 вересня Ковальський розпорядився почати внутрішнє розслідування обставин закордонного відрядження Кравченка.

При цьому ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, на роботу так і не повернувся.

Кравченко подав заяву про відставку з посади після того, як стала відома інформація про результати операції "Карфаген".

5 вересня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

Вас також можуть зацікавити новини: