Долар пішов угору: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,65 грн, а євро – 50,82 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 29 вересня, зріс на 7 копійок і складає 45,16 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,82 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,38 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,82 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 17 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що за базовим сценарієм у жовтні долар перейде на новий щабель. Готівковий долар перебуватиме в рамках 45,50-46,00 грн, а євро – 51,00-51,50 грн.

За його словами, на гривню тиснуть поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі через падіння експорту та зростання імпорту, зокрема палива, продовольства, фармацевтики й металопродукції. Стримують же девальвацію активні валютні інтервенції НБУ, скорочення державних видатків і падіння доходів населення через хвилю звільнень у бізнесі.

Вас також можуть зацікавити новини: