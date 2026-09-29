Росія у 2027 році збільшить військові видатки до рекордного рівня, – Reuters

Загальні витрати на оборону протягом найближчих трьох років становитимуть 50 трлн рублів.

Росія планує витратити на оборону 17,1 трлн рублів (202,58 млрд доларів) у 2027 році. Це приблизно на 27% більше, ніж 13,5 трлн рублів, спочатку закладених у бюджет, і є найвищим показником з початку війни в Україні у 2022 році. Про це пише Reuters, посилаючись на урядові документи.

Так, загальні видатки на оборону за найближчі три роки становитимуть 50 трлн рублів. На 2026 рік РФ планувала виділити на оборону 12,1 трлн рублів, однак фактична сума засекречена і не буде оприлюднена. Частина військових витрат також може бути врахована в інших статтях бюджету.

При цьому прогноз дефіциту російського бюджету на 2026 рік зріс до 3,2% ВВП з раніше очікуваних 1,6% ВВП. Бюджетні видатки у 2026 році зростуть на 13,2% – до 48,6 трлн рублів, або 20,9% ВВП.

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Крім того, прогноз щодо нафтогазових доходів на 2026 рік було знижено з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

Згідно з документами, державний борг зросте з 19,9% ВВП у 2026 році до 21,7% ВВП у 2027 році, перевищивши рівень у 20%, який влада вважає безпечним. Загальний обсяг запозичень у 2027 році збільшиться на 43% і становитиме 7,7 трлн рублів.

Також РФ збільшила план внутрішніх запозичень на 2026 рік на 26% – до 5 трлн рублів – і планує витратити 459 млрд рублів із Фонду національного добробуту для скорочення дефіциту.

Путін збільшує чисельність армії

Російський лідер підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ до 2 441 630 осіб, у тому числі 1 550 500 військовослужбовців.

Це вже четверте збільшення за рік. У липні цього року російський диктатор уже збільшував чисельність російської армії до 2 млн 426 тисяч осіб. Згідно з документом, кількість військовослужбовців у липні зросла з одного мільйона 510 тисяч до одного мільйона 535 тисяч. До цього це відбувалося ще в червні – до 2 млн 399 тисяч, і в березні – до 1 млн 502 тисяч.

Раніше командувач Силами безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді прогнозував, що в найближчі місяці на фронт прибудуть близько 300 тисяч мобілізованих росіян, щоб спробувати захопити решту Донбасу.

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