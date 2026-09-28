Уряд заморозив частину видатків: прем’єр відповів, чи платитимуть пенсії українцям

Всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки.

Ситуація з державними фінансами залишається складною – частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через затримку з виконанням Україною деяких зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери", - сказав прем’єр.

Видатки, які не є першочерговими, за його словами, відкладаються. Це стосується нових будівництв, реконструкції та капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також об’єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.

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"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", - наголосив очільник уряду.

Корецький також закликав органи місцевого самоврядування обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.

Дефіцит бюджету України – останні новини

Прем’єр-міністр Сергій Корецький вже заявляв, що Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги. За його словами, Україні доведеться суттєво скоротити видатки чинного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярних заходів, необхідних для отримання мільярдів доларів західної допомоги до початку зими.

Прем’єр також повідомив, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок.

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