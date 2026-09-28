Україна отримала сотні розвідувальних дронів Penguin: на що вони здатні

Дрони можуть спостерігати за противником високо в небі завдяки якісній оптиці.

Американська космічна та оборонна компанія Redwire поставила в Україну понад 300 розвідувальних безпілотників Penguin. Причому, як пише Defence Blog, нова версія піднімається набагато вище, ніж апарати 2022 року. Такі можливості роблять розвідувальні дрони більш стійкими до ударних безпілотників окупантів.

Penguin – це невеликий безпілотник із нерухомим крилом. Він підходить для розвідки, спостереження та рекогносцировки. Сили оборони отримують модернізований Penguin Mk2X, обираючи його, оскільки апарат витривалий, здатний літати далі та вище за інші. Точні дані щодо висоти та дальності польоту Redwire не розкриває.

На борту встановлено стабілізовану камеру Octopus 180 виробництва латвійського філіалу Redwire. Вона дозволяє операторам спостерігати за цілями з більшої відстані та з більшою точністю.

Відео дня

Penguin проектується, виробляється та проходить льотні випробування в Латвії, де Redwire керує групою пілотів, які навчають українських операторів. Компанія також має офіс і персонал в Україні для технічного обслуговування, ремонту, навчання та інженерної підтримки.

Відомо, що швидкість інновацій забезпечується завдяки модульній конструкції системи. Виробники зазначають, що "живучість БПЛА залежить від адаптивності". А українські військові додають, що оновлювати технології потрібно чи не кожні два місяці, оскільки противник швидко пристосовується і рішення можуть перестати працювати.

Новий дрон Penguin

Також Redwire розробляє наступну версію Penguin – Mk3, яку вже замовила одна з країн НАТО. Mk3 самостійно злітає та приземляється вертикально, має кілька вантажних відсіків, перевозить більше обладнання, ніж попередні версії, призначений для зимових операцій і може керуватися екіпажем із двох осіб.

Будівництво "стіни проти дронів" у НАТО

Нагадаємо, що Латвія будує систему проти російських дронів уздовж усього кордону з РФ. Система має працювати в автоматичному режимі, за принципом української. У Латвії вважають, що система виявлятиме російські дрони, що дозволить збивати їх дешевими методами й зайвий раз не піднімати винищувачі.

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