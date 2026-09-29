Журналісти встановили російських військових, які, ймовірно, причетні до голоду в Олешках

За блокаду міста можуть відповідати військові зі 126-ї окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ і 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Журналісти встановили, які російські військові можуть бути причетні до гуманітарної катастрофи та голоду в окупованих Олешках.

Так, у публікації видання "Слідство.Інфо" йдеться, що за ділянку фронту та блокаду міста можуть відповідати російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ і 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Журналісти зазначають, що 126-ту окрему бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ сформували у 2014 році зі зрадників- військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які перейшли на бік Росії після анексії Криму. Вона дислокується у селі Перевальне.

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У лютому 2022 року бригада брала участь у бойових діях на Херсонщині, зокрема, у боях за Вознесенськ. За даними Генштабу ЗСУ, до середини квітня 2022 року бригада втратила до 75% особового складу. Зараз бригада продовжує воювати на Херсонському напрямку, зокрема у складі російського угруповання "Дніпро".

Станом на травень 2025 року командиром бригади був полковник Олег Александров. Він раніше командував 17-м танковим полком 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

При цьому, як встановило "Слідство.Інфо", військові 126-ї бригади під його командуванням скаржилися на нестачу техніки та проблеми з евакуацією, просили про проведення комплексної інспекції та кадрового аудиту командування військової частини.

Водночас незалежний OSINT-проєкт "Командири провалу" наразі вказує командиром 126-ї бригади берегової оборони 43-річного Костянтина Кочеткова.

Другий підрозділ ЗС РФ, який контролює ситуацію в Олешках, – це 331-й парашутно-десантний ударний полк, який входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, що дислокується в Костромській області.

"Це елітне формування російських повітрянодесантних військ. Саме підрозділи 331 полку розстрілювали українських військових, які виходили з оточення у Іловайську через так званий "зелений коридор" 2014 року", - зазначають журналісти.

Після початку повномасштабного вторгнення полк брав участь у наступі на Київщині, а згодом воював на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках, а також у боях за Часів Яр.

Наразі, за даними журналістів, військові 331-го полку перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

Згідно з заявою губернатора Костромської області РФ Сергія Ситникова, командує 331 полком 40-річний Олег Морозов із позивним "Холод". Командиром було призначено у серпні минулого року. Раніше він був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Приморському краї. Ця бригада брала участь у боях за Журавку на Сумщині, про що Морозов говорив у інтервʼю російським ЗМІ.

Голод в окупованих Олешках - що відомо

жителі окупованого міста Олешки, що розташовано всього за 9 км від Херсона, опинилися в пастці - без продовольства, повноцінної медичної допомоги та базових умов для життя. Після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС там немає електроенергії, газу та питної води. Дороги та під'їзди до міста заміновані, пересування небезпечне через постійні атаки безпілотників та обстріли. Через це евакуація та доставка гуманітарних вантажів практично заблоковані.

За приблизними оцінками волонтерів, у самому місті досі можуть залишатися до 1,5 тисячі людей, серед них близько 40 дітей. Ще десь 4 тисяч людей, зокрема приблизно 150 дітей, перебувають у селах громади.

Днами в Олешки під час унікальної операції ЗСУ вдалося доставити близько 4 тис. кг продовольства населенню.

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