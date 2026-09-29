Скандал із полоненими з КНДР: Південна Корея викликала посла України, – Yonhap

У міністерстві зазначили, що такі дії негативно позначаються на дружніх відносинах між двома країнами.

У понеділок Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконуючого обов'язки посла України Андрія Вешкіна через скандал із двома військовополоненими КНДР.

Як пише Yonhap, Сеул вкрай обурений тим, що Україна заперечує наявність угоди про конфіденційність із Південною Кореєю. Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу довів до відома Вешкіна жорстку позицію Сеула з цього питання.

У міністерстві зазначили, що подібні дії завдають серйозної шкоди взаємній довірі та негативно позначаються на дружніх відносинах між двома країнами.

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Yonhap пише, що заступник міністра вимагав від України офіційних роз’яснень та вибачень у зв’язку з цим кроком; український представник відповів, що точно передасть позицію Сеула Києву.

Скандал із полоненими КНДР – що відомо

Приводом для скандалу стала заява президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН про те, що Україна передала Південній Кореї двох захоплених північнокорейських солдатів.

Через кілька годин після заяви Зеленського президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував цей крок.

Пізніше в Офісі президента спробували применшити значення витоку інформації, заявивши, що президент лише оприлюднив факт передачі солдатів Південній Кореї, і що жодної угоди про конфіденційність не існувало.

Однак Сеул така заява ще більше обурила. В адміністрації президента Південної Кореї вимагають від Києва офіційних пояснень і вибачень.

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