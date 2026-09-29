У Шотландії розшифрували таємничі літери на старовинній брошці: відповідь здивувала

Протягом багатьох років чоловік не міг з'ясувати, що саме означає подарунок родички.

Експерт із традиційних Шотландських ігор допоміг розгадати історію сімейної реліквії, яку чоловік зберігав понад 40 років. Як пише The Independent, 77-річний Брюс Кемерон Вільямс отримав срібну брошку для плаща від далекої родички під час візиту до Інвернесса у 1983 році. Відтоді чоловік зберігав реліквію та виставляв її на видноті понад чотири десятиліття.

На лицьовому боці брошки зображені гілки будяка, а також вигравірувані ініціали "D.C.H.F.S." і дата "1845". На зворотному боці написано: "To Jas. McPherson" та "for Pibrochs". Піброх – це традиційна музика, яку виконують на шотландській волинці.

Родичка розповіла Вільямсу, який сам грає на волинці, що хоче передати брошку йому, аби вона залишалася в родині та була в руках музиканта. Проте протягом багатьох років чоловік не міг з'ясувати, що саме означають загадкові ініціали на реліквії. Розгадка з'явилася після того, як Вільямс звернувся до Королівської шотландської асоціації Хайлендських ігор (Royal Scottish Highland Games Association, RSHGA). Експерт асоціації Аластер Макдональд встановив, що ініціали розшифровуються як Dunkeld Caledonian Highland Friendly Society – організація, яка свого часу вручила цю нагороду.

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Представник асоціації розповів, що Макдональд також знайшов публікацію в газеті Perthshire Advertiser від 10 липня 1845 року. У ній ішлося про засідання товариства, під час якого було вручено "гарну срібну брошку" – нагороду "за піброх Дж. Макферсону, Фонаб".

Але на цьому історія не закінчилася. Як повідомляла газета, Макферсона також визнали "найкраще вдягненим горянином" і нагородили срібною табакеркою Snuff-Mull. А подальше дослідження дозволило встановити, що Джас. Макферсон був одним із волинщиків лорда Гленлайона з Блер-Атола.

Вільямс, який нині живе у штаті Нью-Йорк, розповів, що понад 40 років демонстрував срібну брошку як нагороду за виконання піброхів і весь цей час намагався зрозуміти значення ініціалів, йдеться у статті.

"Я писав усім, хто, на мою думку, міг щось знати, а останніми роками знову і знову шукав інформацію в Google, але так і не зміг знайти відповідь", – сказав він.

Зрештою чоловік знайшов в інтернеті сайт Королівської шотландської асоціації Хайлендських ігор, написав туди з проханням про допомогу і менш ніж за 24 години отримав відповідь від Аластера Макдональда.

За словами Вільямса, він був переконаний, що брошка свого часу була призом на Хайлендських іграх, оскільки вона явно не мала військового чи полкового походження. Тепер чоловік зізнається, що "в захваті" від того, що нарешті дізнався її історію.

"Я завжди дуже цінував цю брошку через те, чим вона є, а також через те, як вона потрапила до мене від моєї найдальшої родички з Інвернесса в той надзвичайно зворушливий недільний День пам'яті на берегах річки Несс", – розповів він.

"Тепер, понад 40 років потому, я ціную її ще більше завдяки чуйним людям із Королівської шотландської асоціації Хайлендських ігор, а особливо їхньому ерудованому, професійному та доброзичливому експерту Аластеру Макдональду".

Вільямс додав, що слова "я вдячний" не можуть повною мірою передати його почуття.

"Я в захваті від отриманої інформації та приголомшений швидкістю реакції пана Макдональда і RSHGA", – сказав він.

У майбутньому Вільямс хотів би повернути брошку до Шотландії. Він сподівається, що для неї вдасться знайти відповідне місце, де реліквію можна буде виставити на загальний огляд.

Макдональд розповів, що із задоволенням допоміг встановити походження напису на брошці.

"Щойно я її побачив, менш ніж за хвилину вже знав відповідь, тому що розумів, що означають ці ініціали", – сказав експерт.

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