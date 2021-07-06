Угода була підписана міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та міністром комерції Китаю Ван Веньтао.

30 червня 2021 року Україна підписала з Китаєм міжурядову угоду про розширення співпраці в галузі будівництва інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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Як зазначають у відомстві, угода була підписана міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та міністром комерції Китаю Ван Веньтао.

Примітно, щоновина про підписання Угоди з'явилася на сайті Мінінфраструктури тільки 6 липня, хоча сама угода була підписана 30 червня.

Китайські ЗМІ повідомили про підписання документа раніше, ніж це зробила українська сторона.

Китайська сторона повідомляє про те, що угода була підписана після того, як українські дипломати відкликали свій підпис під документом ООН, спрямованим на вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

Як повідомив екс-заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, угода розроблялася протягом трьох років.

Що за угоду було підписано

Згідно з підписаною угодою Україна і Китай заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об'єктів;

встановлюються тісніші економічні зв'язки між двома країнами;

надається необхідна допомога та супровід у реалізації спільних проектів;

передбачається залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів.

Перелік потенційних проектів, які будуть підтримані коштами КНР, ще підлягає затвердженню.

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Автор: Олена Коваленко