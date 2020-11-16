Британські жінки зазвичай витрачали на помади близько 100 млн фунтів на рік, але в період з серпня по жовтень продажі впали на 49%.

Необхідність постійно носити маски на вулиці змушує жінок відмовлятися від використання помад. У Великобританії, наприклад, їхні продажі впали більш ніж наполовину, показує статистика.

Читайте такожНазвано топ-5 запаморочливих ідей для осіннього макіяжуНесподіваним наслідком тотального масочного режиму стали втрати галузі косметики. Тим часом логічно припустити, що якщо все обличчя за винятком очей потрібно постійно закривати маскою, то витрачати багато часу і грошей на макіяж не потрібно. І це підтверджує статистика, опублікована британською газетою The Sunday Times. У цій країні продажі помад впали більш ніж наполовину за останні місяці.

Британські жінки зазвичай витрачали на помади близько 100 млн фунтів на рік, але в період з серпня по жовтень продажі опустилися на 49%, з'ясувала дослідницька група NPD Group. Її аналітики знайшли істотний зв'язок між обов'язковим масочним режимом і крахом індустрії косметики. Якщо жінка носить інтенсивну помаду під маскою, досить скоро її сліди виявляться на внутрішньому шарі маски, а якщо помада постійно стирається, то сенсу в ній і зовсім немає.

Зате продажі засобів макіяжу для очей різко підскочили. Зростання склало 25%. Жінки роблять акцент саме на цю частину обличчя, що залишається видимою для всіх. Зросла і кількість звернень до візажистів, які дають поради про те, як зробити обличчя більш привабливим, якщо на ньому постійно потрібно носити маски.

Глава британського відділення косметичного гіганта L'oréal раніше заявляв, що продажі засобів макіяжу так різко впали в результаті пандемії, що, на його думку, споживчі смаки могли змінитися «назавжди». Він зазначив, що робота на дому і постійний масочний режим призвів до падіння продажів всіх засобів для макіяжу, оскільки все більше жінок віддають перевагу більш природному вигляду.

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Автор: УНІАН