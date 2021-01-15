На корпоративну програму "Робочий побут" було витрачено 29,7 млн грн.

На меткомбінатах імені Ілліча та "Азовсталь" за 2020 року провели капремонт 2000 кв.м приміщень для робітників у рамках корпоративної програми"Робочий побут".

Як повідомили в Групі "Метінвест", капітально відремонтували 45 об'єктів різного призначення. Після проведення робіт вони відповідають всім санітарно-гігієнічним нормам і сприяють максимальному комфорту для співробітників підприємств, пише Обозреватель.

Зазначається, що на ці цілі було витрачено за рік 29,7 млн грн. На меткомбінаті імені Ілліча низка ремонтів пройшла також на ряді ділянок і цехів, а також у підрозділі центральної лабораторії. Відремонтовано також будівлю Державної пожежно-рятувальної частини (ДСП) №53, розташовану на території меткомбінату.

"Попри всі виклики 2020 року, ми продовжили реалізовувати програму "Робочий побут". Щомісяця на меткомбінаті здаються в експлуатацію нові відремонтовані побутові приміщення, які ще більше відповідають всім санітарно-гігієнічним нормам", - підкреслив генеральний директор меткомбінату" Азовсталь "Групи" Метінвест " Енвер Цкітішвілі.

За його словами, оновлені побутові приміщення планомірно відкриваються у всіх підрозділах підприємства.

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Автор: УНІАН