Міністерство оборони України до 2022 року планує реорганізувати 42 своїх державних підприємства, ще п'ять - передати на приватизацію до Фонду державного майна, а 44 - ліквідувати.
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Як повідомляє прес-служба Міністерства, це передбачено Стратегією реформування об'єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства.
"Підприємства, які плануються до реорганізації, важливі для оборонного відомства, бо здатні економно, якісно і ефективно працювати на потреби Збройних Сил. У секторі задіяні тисячі висококваліфікованих вузькопрофільних фахівців. Завдання керівництва Міноборони - вчасно завантажувати держпідприємства замовленнями в інтересах Збройних Сил і забезпечувати їх належне фінансування, щоб йти в ногу з часом в питаннях технічного оснащення, підвищення кваліфікації працівників і програмних рішень.
Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з майбутніми потребами сектора оборони, заплановані до передачі на приватизацію до Фонду держмайна", - сказано в повідомленні.
Ще 15 підприємств Міноборони зараз перебувають на тимчасово окупованій території в Криму.
Планується, що до 2022 року у сфері управління Міноборони залишиться 42 держпідприємства, з яких 40 - у функціональному управлінні Головного управління майна та ресурсів, а два - Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України запропонує збільшити показник планових надходжень від приватизації в 2021 році вдвічі – до 12 млрд грн.
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