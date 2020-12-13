Олександр Стельмах розповів, як Влада Мочанова "керувала" ринком насправді.

Ринок "Столичний" вже не перший тиждень тероризують київські забудовники. У нинішніх власників його намагаються "віджати"представники компанії Stolitsa Group ("столиця груп") влади Молчанової, яка займається забудовою Києва.

Бенефіціарний власник ринку "Столичний" Олександр Григорович Стельмах розповів, з чого почалися неабиякі баталії на ринку.

- Все почалося у 2011 році. Інвестори побудували ринок. Управління ринком було довірено міноритарному акціонеру Владі Молчановій. За період 2011-2014 років на компанії, афілійовані з Молчановою, з розрахункових рахунків ринку були перераховані грошові кошти в розмірі 34 мільйонів доларів США для проведення будівельних робіт. При цьому виконано робіт і здано в експлуатацію площ у розмірі 24 тисячі квадратних метрів.

Собівартість одного квадратного метра становила 1400 доларів США. При цьому реальна собівартість будівництва на ринку не перевищує 500 доларів за 1 квадратний метр. Отже, 22 мільйони доларів США були виведені з обороту ринку і вкрадені.

У цей же період без отримання згоди акціонерів ринку, шляхом зловживання службовим становищем директором ринку, торгові приміщення загальною площею 22 тисячі квадратних метрів були передані в іпотеку фірмам, афільованим з Молчановою. За ціною нижче навіть балансової, не кажучи вже про ринкову. Тобто те, що побудувала за 34 мільйони доларів, заклала собі ж за 1,8 мільйона доларів.

За весь період існування ринку, управління яким здійснювалося Молчановою, акціонери жодного разу не отримали дивіденди, які, за середніми підрахунками, становлять 3 мільйони доларів США на рік. Тут мова вже про 21 мільйон доларів. Відповідно, держава недоотримала податок на прибуток, який був би нарахований при виплаті дивідендів.

До середини лютого 2020 року повний контроль і управління ринком здійснювала Молчанова. У 2019 році від неї надійшла пропозиція викупити пакет акцій, що належить мені – Стельмаху. Угода повинна була відбутися після проведення аудиту підприємства за період існування. За результатами проведення аудиту були виявлені всі ці факти зловживання, та й просто банального злодійства.

- Як ви відреагували на висновки аудиторів?

- Було прийнято рішення про повне переформатування управління ринку. Попереднє керівництво написало заяви про звільнення за власним бажанням. Я не став заперечувати. На загальних зборах акціонерів було обрано нове керівництво, яке негайно приступило до своїх обов'язків.

- І як? Тепер ви задоволені керівництвом? Є перші фінансові результати?

- Після зміни керівництва економічні показники ринку змінилися, як і прогнозував аудиторський висновок. За 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% (зі 133 мільйонів гривень до 169,5 мільйона гривень). Витрати зменшилися на 19% (з 122,6 мільйона гривень до 102,5 мільйона гривень). Операційний прибуток зріс в 6,2 раза (з 10,7 мільйона гривень до 66,9 мільйона гривень) і становить 56,2 мільйона гривень. Ще потрібні якісь аргументи? І всі ці результати під час пандемії, під час нападів від наших "партнерів". Ми пережили дві спроби збанкрутувати нас. Досудилися до Верховного Суду. Правда на нашому боці.

- Є інформація, що мажоритарним власником ринку став Євген Горбач, який придбав мажоритарну частку ринках.

- Чесно? Я не знаю, хто це. Жодного разу не бачився, не розмовляв з цим персонажем. Його називають деякі ЗМІ відомим бізнесменом. Але ніхто про нього нічого не чув і не знає. Ніяких угод я з ним не укладав. 12 грудня, у вихідний день, вранці, о 8:00, "працівники" влади Молчанової (власниці "столиця груп") за змовою з "чорним" нотаріусом Барамія Н. (Київ, Дегтярівська 28 кв.62) змінили учасника підприємства ТОВ "АГРАРНИЙ Маркетинговий центр", якому належить 77,5% ТОВ "РСХП "Столичний". Чекаємо тепер Владу Молчанову з "тітушками" на рейдерському захопленні ринку "Столичний". Такі реалії українського бізнесу.

- Що ви збираєтеся робити далі, щоб запобігти рейдерству?

- У суботу були подані дві заяви в поліцію, за якими порушено кримінальні справи за шахрайство і рейдерство. Вони вже внесені до ЄРДР і з Понеділка почнуться слідчі дії.

Погодьтеся, дивна ситуація, коли суд Макарівського району Київської області, який територіально не має відношення ні до ринку, ні до його акціонерів приймає рішення на користь цього Горбача. Це приблизно, якби ви і я зараз судилися за будівлю офісу президента, а суд вирішив, що, наприклад, будівля на Банковій має бути ваша.

Ось так і по ринку-два фунти, які повернулися з польських заробітків в Україну судяться про право власності за об'єкт, до якого відношення не мають.

До речі, це шахрайське рішення Макарівського суду вже оскаржене. Сподіваємося на швидку реакцію правоохоронних органах та громадськості. А далі продовжимо рухатися в правовому полі. На нашому боці закон і саме їм ми будемо бити рейдерів.

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Автор: УНІАН