Якщо продавець відмовиться від верифікації, OLX призупинить для нього можливість користуватися послугою доставки.

З 1 січня 2027 року українці, які продають товари через OLX із використанням послуги "OLX Доставка", повинні будуть підтверджувати особу через "Дію", повідомили в пресслужбі компанії.

Верифікація продавців через "Дію" буде безоплатною та займатиме кілька хвилин. Пройти її за бажанням можна буде вже з 1 грудня 2026 року. А з 1 січня 2027 року вона стане обов'язковою під час підтвердження першого замовлення з "OLX Доставкою".

Якщо продавець відмовиться від верифікації, OLX призупинить для нього можливість користуватися послугою доставки. При цьому обліковий запис залишиться активним, а доступ до продажів із доставкою відновлять після підтвердження особи.

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Для покупців нові правила нічого не змінюють: їм не потрібно проходити додаткову верифікацію.

Якщо людина продає товари як фізична особа-підприємець і ФОП підключено до облікового запису OLX, принципи оподаткування для неї не змінюються. Водночас дані про продажі за угодами з "OLX Доставкою" будуть включені до щорічного звіту OLX до ДПС.

Нові правила передбачені законом про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який зобов'язує платформи ідентифікувати продавців, збирати інформацію про їхні доходи та щороку передавати відповідні дані до Державної податкової служби.

Згідно з новими вимогами, OLX також виконуватиме функції податкового агента: утримуватиме податок у 10% із доходів продавців, які підпадають під оподаткування, та перераховуватиме його до бюджету.

При цьому для приватних осіб, які продають власні речі, діятиме поріг у 2000 євро на календарний рік. Якщо загальна сума продажів через "OLX Доставку" не перевищує цей ліміт, платформа не утримуватиме податок. Якщо ж дохід буде більшим, то 10% стягуватимуть лише із суми перевищення. Наприклад, якщо за рік продавець отримає від продажу речей 2500 євро, податок нараховуватиметься на 500 євро, а не на всю суму доходу.

"Якщо продаєте ще й на інших маркетплейсах, податкова може сумувати дохід з усіх майданчиків і нарахувати податок при перевищенні 2000 євро на рік. Розподіл продажів між платформами не убезпечить від податкового зобов'язання", - попередили в OLX.

Податок на доходи, отримані через цифрові платформи - головні новини

9 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Для громадян, які отримують такі доходи, встановлюється спеціальний режим оподаткування: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас законом передбачено пільгу для дрібних продавців: якщо річний дохід від продажу товарів через цифрові платформи не перевищує еквівалент 2 тис. євро (понад 100 тис. грн), такий дохід не оподатковуватиметься.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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