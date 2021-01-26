Документ може бути переданий на підпис президенту України та, відповідно, набути чинності.

Верховна Рада України розблокувала підписання внесеного президентом України Володимиром Зеленським Закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так званий законопроект про «інвестиційних нянь»).

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав проект постанови № 3760-П про скасування рішення Верховної Ради від 17 грудня 2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

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Таким чином, документ може бути переданий на підпис президенту України та, відповідно, набрати чинності.

Серед пропонованих законопроектом стимулів від держави-співфінансування інфраструктурних проектів (будівництво доріг і реконструкція доріг коштом держбюджету, приєднання до електромереж), податкові пільги, надання права користування земельною ділянкою зі спеціальними умовами оплати й т. ін.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект. Розмір інвестицій в проект повинен бути в еквіваленті не менше 20 млн євро.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, інвестпроект повинен реалізовуватися на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв) і видобувної (крім видобутку вугілля, нафти та газу).

Також закон поширюється на сферу поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

У процесі реалізації проекту має забезпечуватися створення не менше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менше ніж на 15% вище середньої заробітної плати у відповідній галузі. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 5 років.

Разом з тим, не можуть претендувати на державну допомогу компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника; в яких більше ніж 50% акцій належать офшорним компаніям; з понад 10% акцій Росії та зареєстровані в Росії, а також компанії, до яких Україна застосувала санкції.

Що цьому передувало

У липні 2020 року Верховна Рада України схвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про «інвестиційних нянь».

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про " інвестиційних нянь".

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, що реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 мільйонів євро.

Відповідно до закону, інвестор має створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Важливо відзначити, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

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Автор: Дмитро Шварц