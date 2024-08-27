На наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 млрд доларів у соціальній частині держбюджету.

У держбюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на потреби оборони, і влада планує низку кроків, аби віднайти ці кошти. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму керівників державних інституцій.

"Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність – це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року – це те, що нам потрібно для того, аби оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром", - сказав він.

За словами Шмигаля, віднайти необхідні кошти планується, в першу чергу, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. Прем’єр підкреслив, що ринок, фінансові інституції та банки готові до цього, і є потенціал до кінця цього року.

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Другим кроком Шмигаль назвав збільшення ставки податку на прибуток для банків, третім – розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

"Також запроваджуємо принцип "воюй або працюй", який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету", - наголосив очільник уряду.

Щодо наповнення цивільної частини бюджету, Шмигаль зазначив, що робота з партнерами ведеться щодня. За його словами, у влади є розуміння, як закрити цей рік, а на наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 мільярдів доларів.

"Тут у нас є декілька сценаріїв, за якими ми працюємо, зокрема, це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатися в цьому напрямку, наша ціль - отримати всі 300 млрд, які є замороженими. Зараз перший крок, ми працюємо над тим, щоб отримати 50 млрд доларів від наших партнерів у якості першого внеску, гранту з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми" - сказав прем’єр.

Підвищення податків – останні новини

Уряд України вперше з початку повномасштабної війни запланував підвищення податків для фінансування дефіциту держбюджету в частині забезпечення військових видатків. Так, було заплановано підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, а також запровадити військовий збір для ФОПів. Крім цього, передбачалося введення додаткового збору при продажі нерухомості, купівлі нового автомобіля та ювелірних виробів.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 серпня розкрив деталі доопрацьованого проєкту закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту. Серед новацій у доопрацьованому документі він назвав ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та ⁠щомісячну звітність по ПДФО.

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