Він зазначає, що законопроекти, які планується розглянути на цьому засіданні, "не мають жодного юридичного сенсу".

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев називає "політиканством" позачергове засідання Верховної Ради України щодо діяльності ФОПів - фізичних осіб-підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у коментарі журналістам.

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"Позачергове засідання по ФОПам є чистим політиканством тих покидьків і шахраїв, які розбурхують народ, які намагаються побудувати свою політичну кар'єру на власній брехні та розгойдують це питання в суспільстві", - сказав Гетманцев.

За його словами, законопроекти, які планується розглянути на цьому засіданні, "не мають жодного юридичного сенсу". "Вони вносять зміни до статей, які вже не діють", - зазначив депутат.

Позачергове засідання парламенту:

Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу 165 народних депутатів позачергового засідання парламенту в четвер, 23 вересня, о 16:00.

На порядку денному - чотири законопроекти, які стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Серед них два проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та Податкового кодексу щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Також у порядку денному законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходу до визначення обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування та законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеного обліку доходів фізичних осіб - підприємців.

Автор: Таня Поляковська