Кожен лікар-ФОП зміг заробити за місяць в середньому 46 тис. грн.

Лікарі-підприємці, які почали працювати з Національною службою здоров’я і обслуговувати пацієнтів за державною програмою медичних гарантій, у 2020 році заробили 224 млн грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані звіту НСЗУ за 2020 рік.

Зазначається, що кожен лікар-ФОП зміг заробити за місяць в середньому 46 тис. грн в 2020 році.

Усього в Україні працюють 17 тис. 072 ФОПи, які займаються медичною практикою. 401 з них уклали декларації з НСЗУ й почали працювати за програмою медичних гарантій. Це усього 2,3%.

Читайте такожУ МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію

"Оплата залежить від кількості пацієнтів, яку супроводжує сімейний лікар, або від наданих послуг, якщо мова йде про вторинну ланку медицини. В середньому на одного лікаря-підприємця приходиться виплата у розмірі 46 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Лідером за кількістю зароблених грошей на одного лікаря-ФОПа стала Кіровоградська область. Там середня оплата за місяць становить 82 тис. грн. На другому місці Миколаївська область (68 тис. грн) і м. Київ (58 тис. грн).

Найбільше договорів з НСЗУ уклали лікарі-підприємці з Одеської (50 ФОПів), Львівської (34 ФОПи) та Дніпропетровської (33 ФОПи) областей.

Довідка УНІАН. Програма медичних гарантій — це перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які держава гарантує населенню та оплачує з коштів державного бюджету за єдиними тарифами. В Україні Програма медичних гарантій у повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Жирій