Україна увійшла до десятка країн світу з найвищим індексом "відтоку людей та мізків". У глобальному рейтингу за 2024 рік наша держава посіла сьоме місце, ставши водночас абсолютним лідером у Європі за цим показником.

В дослідженні The Global Economy зазначається, що Україна пропустила вперед лише Самоа, Палестину, Ямайку, Еритрею, Сальвадор і Сомалі. При цьому індекс України становить 8,4, а водночас рекордсмен - Самоа, що перебуває у списку за "відтоком мізків" на першому місці, має індекс 10.

При цьому, якщо розглядати тільки країни на європейському континенті, то за Україною слідують Албанія (8,3), Молдова (7,6), Боснія і Герцеговина (7,2), Північна Македонія (6,5), Сербія (5,9), Хорватія (5,8), Латвія (5,5), Литва (5,3) та Румунія (5,3).

Водночас найнижчий показник "відтоку людей та мізків" у світі продемонстрували Австралія (0,3), Норвегія (0,4), Швеція (0,6) та Канада (0,7).

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова повідомляла, що наразі на підконтрольних Україні територіях проживає близько 28-30 мільйонів людей.

За її словами, в країнах Євросоюзу наразі проживає приблизно 4,3 млн українців та ще близько одного мільйона - в таких країнах, як Велика Британія, США, Канада, Латинська Америка тощо. Демограф зазначила, що порахувати кількість населення на окупованих територіях набагато важче.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування в жовтні цього року, щоб дізнатися, як українці оцінюють майбутнє своєї країни за 10 років. 56% опитаних вірять в те, що Україна стане процвітаючою державою у складі Євросоюзу, тоді як 31% респондентів відповів, що в країні через цей час буде зруйнована економіка, а також її чекає великий відтік людей.

