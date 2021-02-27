Молдавська компанія СП "Zernoff", яка перемогла в приватизаційному аукціоні Марилівського спиртзаводу, не пред'являла претензій до стану активів спиртзаводу ні до аукціону, ні в період, відведений для оплати. А судовий спір з Фондом держмайна - це спроба інвестора будь-яким способом повернути гарантійний аукціонний внесок.

Про це говориться в матеріалі на порталі Delo.

Молдавський інвестор пред'явив претензії Фонду держмайна і "Укрспирту" через те, що на заводі нібито було відсутнє вказане в приватизаційних документах обладнання, і перевів суперечку в судову площину. При цьому детальний аналіз ситуації свідчить, що держава зіткнулася з непрозорим інвестором, який переслідує далекі від прозорого капіталовкладення цілі.

"Перед продажем спиртзаводи пройшли ретельну інвентаризацію, а всі дані про них були повністю доступні в електронному вигляді за принципом "всі знають все". Крім того, ФДМУ і Укрспирт забезпечили очний перегляд об'єктів для будь-якого інвестора. Усі учасники аукціонів оплачують 10% від первісної вартості в якості застави, а після покупки, протягом 2 місяців, оплачується залишок суми", - сказано в матеріалі.

У матеріалі йдеться, що таким чином відбувся продаж вже 20 об'єктів, 9 із яких вже перейшли власникам. При цьому випадок невідповідності приватизаційної документації та фактичних активів трапився тільки у молдовського покупця.

"Найбільш імовірно, Фонду держмайна і Укрспирту доводиться мати справу з компанією, яка не до кінця розібралася у власній маркетинговій стратегії, але бажає будь-яким способом повернути суму застави за непридбаний актив. З іншого боку, є ймовірність, що "СП Zernoff" таким чином домагається повторного аукціону, коли завод, за законом, буде виставлений за ціною вполовину нижче первісної. І навряд чи на повторному аукціоні "СП Zernoff" зіткнеться з великою конкуренцією", - резюмує автор матеріалу.

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Автор: УНІАН