Від повної заборони реклами брендів виробників алкоголю виграє лише тіньовий бізнес, як рекламний так і виробників контрафактної алкогольної продукції.

Дослідження показали, що не існує прямої кореляції між наявністю реклами алкогольної продукції у ЗМІ і рівнем її споживання неповнолітніми.

Про це не прес-конференції в УНІАН, присвяченій можливій повіній забороні реклами у ЗМІ нікотину та алкоголю Верховною Радою, заявив голова наглядової ради ПРАТ «Укрпиво», в.о. генерального директора ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» Денис Хренов.

Він нагадав, що реклама алкоголю, яка створює новий попит, в Україні заборонена вже давно. Окрім того, алкогольна індустрія має і власні обмеження щодо реклами продукції. Мова йде в першу чергу про дітей, також про водіїв, про тих, хто через стан здоров'я не може споживати алкоголь.

Щодо реклами, направленої на розподіл попиту, на конкуренцію між видами спиртного, він дозволений у світі, оскільки не створює нового попиту.

Читайте такожПовна заборона реклами тютюнових виробів в Україні призведе до більшої шкоди, аніж позитиву – британський експерт"Стастистика і практика багатьох країн свідчить, що така реклама не створює нового попиту. Не зважаючи на світове зростання рекламного бюджету споживання алкогольної продукції не зростає. В країнах з більш жорстким обмеженням реклами немає меншого рівня споживання алкоголю. Зорема у Хорватії, Естонії, Литві, Франції, де жорсткі рекламні обмеження, рівень споживання алкоголю високий. Натомість у країнах з ліберальним рекламним законодавством у Бельгії, Нідерландах, Німеччині рівень споживання алкоголю серед дітей та молоді є низьким. Тому реклама, звісно, є чинником, але на останньому місці. На першому ж - поведінка батьків, оточення, друзі, культурне середовище. Все це створює ставлення дитини до алкоголю", - сказав Хренов.

Він також додав, що більш ефективно - суворо контролювати доступ до алкоголю і контрпропаганда його вживання в художніх фільмах. За прикдад він навів США, де навіть людині, явно повнолітній на вигляд, ніколи не продадуть алкоголь без предявлення ІD-картки. Також там не забороняють фільми зі сценами вживання алкоголю неповнолітніми, а навпаки показують, як його споживання призводить до руйнування стосунків, втрати друзів.

Разом з тим він зауважив, що повна заборона реклами алкоголю призведе до збільшення тіньового ринку як алкоголю,так і його реклами. Він пояснив, що сьогодні в інтернеті вже пропонують придбати спиртне за ціною, вчетверо нижчою від мінімально можливої в легального виробника. У разі ж повної заборони реклами доля тіні зросте суттєво.

"В нас понад 50% ринку міцного алкоголю знаходиться в тіні. Якщо ми завтра заборонимо рекламу алкоголю в інтернеті, то як сьогодні так і завтра там не перестануть рекламувати і продавати нелегальний алкоголь за явно заниженими цінами. Тобто тіньовий бізнес як рекламував і так і рекламуватиме. А із забороною легальної реклами ще й збільшиться. Це буде великий подарунок тіньовикам. Тому треба не придумувати нові заборони, а виконувати існуючі, зокрема щодо контрафактного спиртного", - наголосив він.

Заборона реклами алкоголю: що відомо

27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону «Про внесення змін до статті 22 закону «Про рекламу» щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№4212).

Цим законопроектом пропонується фактично заборонити рекламу будь-якої алкогольної чи нікотиновмісної продукції усіма ЗМІ, в тому числі й електронними.

Гравці медіаринку оцінюють, що, у разі ухвалення законопроекту № 4212, втрати ЗМІ сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, спричиненої коронавірусом, це загрожує існуванню мас-медіа в цілому.

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Автор: Іван Бойко