У лютому середня зарплата збільшилася до 23 500 гривень.

Через три роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість шукачів роботи і відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів, що почався влітку 2023 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні сайту з пошуку роботи Work.ua.

У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Аналітики зазначають, що така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм.

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Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях. Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій - у Києві та області. По 9% - на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% - в Одеській, 3% - в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:

робочі спеціальності, виробництво - 16 703 вакансії, +5% до січня;

сфера обслуговування - 14 535, +5%;

продаж, закупівля - 12 450, +5%;

роздрібна торгівля - 11 392, +5%;

логістика, склад, ЗЕД - 10 314, +4%.

Ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).

"Ще одна позитивна тенденція - роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою "Перевага ветеранам" - 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня", - зазначили у Work.ua.

Як наголошують аналітики, у лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, все ще була дуже високою.

"Усі ключові показники - кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції - наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера - стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

"Серед інших напрочуд конкурентних вакансій - копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину. Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба", - повідомили у Work.ua.

У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня). Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

Київщині - 26 500 грн, +500 грн до січня;

Львівщині - 24 900 грн, +900 грн;

Одещині - 22 500 грн, +500 грн;

Харківщині - 21 500 грн, +500 грн.

А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним - 22 500 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

телекомунікації та зв'язок - 30 000 грн, +9% до січня;

страхування - 27 750 грн, +7%;

ЗМІ, видавництво, поліграфія - 24 000 грн, +7%;

IT, комп'ютери, інтернет - 29 250 грн, +6%;

будівництво, архітектура - 30 000 грн, +5%;

нерухомість - 50 000 грн, +5%;

топменеджмент, керівництво вищої ланки - 50 000 грн, +5%.

Вакансії і зарплати в Україні - останні новини

Середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% - до 21 473 гривні (до вирахування податків). Такі дані наводить Державна служба статистики.

За даними OLX Робота, найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у категоріях: продаж нерухомості – 35 000 гривень, будівництво та облицювальні роботи – 25 000 гривень, агробізнес, сільське та лісове господарство – 25 000 гривень.

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