Найвищі середні зарплати отримують фахівці сфери ІТ, авіаційного транспорту та фінансів і страхування.

Середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% - до 21 473 гривні. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери ІТ (52 457 гривні, +38% за рік), авіаційного транспорту (43 938 гривні, +40%) та фінансів і страхування (41384 гривні, +20%).

Найнижчі зарплати спостерігаються у діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг (13 143 гривні, +15,8% за рік) та в сфері функціонування бібліотек, музеїв тощо (13 142 гривні, +19,6%).

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Слід зазначити, що Держстат вказує заробітну плату до вирахування податків. Таким чином, вказана середня зарплата у 21 473 гривні після сплати податку на доходи фізичних осіб (18%) та збільшеного військового збору (5%) складе вже 16 534 гривні.

Зарплати в Україні – останні новини

За даними OLX Робота, найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у категоріях: продаж нерухомості – 35 000 гривень, будівництво та облицювальні роботи – 25 000 гривень, агробізнес, сільське та лісове господарство – 25 000 гривень.

Найнижчий рівень заробітних плат у сфері клінінгу (8 000 гривень), охорони та безпеки (10 000 гривень) та бухгалтерії (12 000 гривень).

За даними порталу Work.ua, середня заробітна пата в Україні в січні склала 24 000 гривень. Найнижчі зарплати пропонували бібліотекарам (9 500 гривень), маркувальникам (11 000 гривень) та педагогам-організаторам (11 500 гривень).

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