Найбільше вакансій з частковою зайнятістю пропонують у сферах клінінгу та продажів.

Найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у категоріях: продаж нерухомості – 35 000 гривень, будівництво та облицювальні роботи – 25 000 гривень, агробізнес, сільське та лісове господарство – 25 000 гривень. Про це свідчать дані OLX Робота, передані УНІАН.

Найнижчий рівень заробітних плат у сфері клінінгу (8 000 гриавень), охорони та безпеки (10 000 гривень) та бухгалтерії (12 000 гривень).

У розрізі професій найвища медіанна зарплата при частковій зайнятості у

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плиточника – 85 000 гривень (шість вакансій);

пилорамника – 50 000 гривень (шість вакансій);

менеджера з продажу нерухомості – 47 500 гривень (11 вакансій);

муляра – 47 500 гривень (вісім вакансій);

тракториста – 42 500 гривень (дві вакансії).

Найнижчі пропозиції за рівнем заробітку при частковій зайнятості у сторожа – 5 375 гривень (66 пропозицій), двірника – 6 750 гривень (63 пропозиції), прибиральниці – 7 000 гривень (793 пропозиції).

Найбільше пропозицій часткової зайнятості роботодавці розміщують у таких категоріях:

клінінг / домашній персонал – 1 431 вакансія, медіанна зарплата – 8 000 гривень;

роздрібна торгівля / продажі / закупки – 1 429 вакансій, 15 500 гривень;

логістика / склад / доставка – 1 112 вакансій, 22 000 гривень;

виробництво / робітничі спеціальності – 954 вакансії, 15 500 гривень;

готельно-ресторанний бізнес / туризм – 646 вакансій, 15 500 гривень

"Попит на працівників із частковою зайнятістю є у всіх сферах, проте у вузькопрофільних галузях таких вакансій значно менше. Наприклад, у колл-центрах та телекомунікаціях – лише 25 оголошень, у банківському та фінансовому секторі – 17 оголошень, а в агросекторі – 16 вакансій", - зазначили фахівці.

Ринок праці в Україні - останні новини

У січні 2025 року кількість вакансій на ринку праці в Україні зросла до 94 985 – це на 7% більше, ніж у грудні 2024-го, свідчать дані порталу Work.ua. Нові показники майже не відрізняються від кількості вакансій, які пропонували в січні 2022-го – тобто, до початку російсько-української війни.

Рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і за останній рік цей показник досяг історичного мінімуму. За даними НБУ, у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі - жінки.

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