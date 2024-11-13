Виплати за загиблих у загарбницькій війні проти України кардинально змінили бідні регіони Росії.

Найбідніші регіони Російської Федерації отримали незаперечну вигоду від війни проти України. Місцеве населення почало різко накопичувати багатство, тож навіть потік тіл не викликав належної реакції.

Видання The Wall Street Journal пише, що в Туві, де рівень бідності втричі перевищує середній по Росії, банківські вклади зросли на 151% із січня 2022 року. Це найвищий показник у РФ, який свідчить про те, що людям вдається відкладати значні суми грошей. Регіон також переживає рекордний будівельний бум: у столиці регіону Кизилі з'являються нові багатоповерхові житлові комплекси.

При цьому жителі найбідніших регіонів стали витрачати більше. В Алтайському краї доходи ресторанів і барів цього року зросли на 56% порівняно з минулим роком, тоді як по всій Росії зростання становило 9%.

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"Саме найбідніші райони Росії отримують найбільшу вигоду від війни", - каже Лаура Соланко, старший радник Інституту економіки перехідного періоду Банку Фінляндії. "У людей там історично було дуже мало подібних можливостей, тому темпи змін просто вражаючі".

Один із найяскравіших прикладів того, як війна змінила життя росіян, - життя в Бурятії, чи не найвіддаленішому регіоні РФ. Оголошена у вересні 2022 року мобілізація викликала соціальні потрясіння в Бурятії, яка відправила десятки тисяч чоловіків воювати проти України, з яких станом на жовтень загинуло щонайменше 1719 осіб.

"Ми очікували, що кількість тіл, які повертаються додому, в Бурятію, змусить людей почати протестувати проти війни", - каже Олександра Гармажапова, політичний дослідник з Бурятії. "Але ефект виявився зворотним".

Цю ситуацію може пояснити масове накопичення багатства. Так, до січня 2022 року банківські вклади в Бурятії зросли на 81%. Цього року будівництво житла зросло на 32%, тоді як у середньому по країні цей показник становить 2%.

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Кремлю доведеться ще більше підвищити податки для населення, щоб фінансувати війну проти України. У проєкті бюджету РФ на 2025 рік 6,3% ВВП виділяється на військові потреби окупантів. Це найвищий показник із часів Холодної війни. Крім того, частка витрат на оборону буде вперше вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

При цьому в Росії за 10 місяців 2024 року видатки у федеральному бюджеті перевищили доходи на 220 мільярдів рублів, або 0,1% ВВП.

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