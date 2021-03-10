Після відпустки в серпні минулого року Катерина Рожкова перестала спілкуватися з главою НБУ, про що зізналася ЗМІ.

Перший заступник Голови Правління НБУ Катерина Рожкова заявила в інтерв'ю НВ, що вона продовжує ігнорувати свого шефа Кирила Шевченка попри щотижневу роботу з ним у засіданнях правління через Zoom.

«У нас правління відбувається регулярно в Zoom, два рази на тиждень, тому регулярно два рази на тиждень на правлінні в Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. В рамках колегіальних органів»

При цьому вона додала: "ми спілкуємося в рамках обговорення питань. Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним».

Нагадаємо, що після відпустки в серпні минулого року Катерина Рожкова перестала спілкуватися з главою НБУ, про що зізналася в інтерв'ю «Лізі»: «Ми не спілкуємося понад місяць» - говорила вона. Після того, як вона отримала догану від Ради НБУ, вона подала до суду на весь Нацбанк, але не звільнилася з нього і продовжує отримувати зарплату.

У 2019 році доходи Катерини Рожкової, згідно з її декларацією, склали понад 4 млн грн, сукупні готівкові заощадження — понад 8 млн грн.

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Автор: УНІАН