Уряд без обговорень схвалив проект указу президента України.

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України про створення національного природного парку "Куяльницький".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення погодили під час засідання уряду. Рішення ухвалено без обговорення.

Парк створять на території Березівського та Одеського районів Одеської області.

Куяльницький лиман: лікувальні грязі та ропа

Природні мінеральні води та сіль Куяльницького лиману на Одещині використовуються при лікуванні багатьох захворювань у дорослих і дітей. Зокрема, захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, органів травлення та інших.

Цей лиман - унікальне родовище мулових грязей і ропи. Його цілющі властивості фахівці порівнюють з Мертвим морем.

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Автор: Леся Лещенко