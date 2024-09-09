Судно Everest Energy обрало північний морський шлях, чим наразило себе на небезпеку.

Російський завод з експорту скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2", що потрапив під санкції, вперше відправив вантаж до Азії. Москва продовжує шукати покупців, готових купити паливо в обхід обмежень США.

Видання Bloomberg пише, що у вихідні компанія Everest Energy забрала вантаж із заводу "Арктик СПГ 2" на північному сході Росії, і наразі він прямує в Азію північним морським шляхом. Судно було побудовано 2003 року, минулого місяця воно також потрапило під санкції США через зв'язок з імовірним "тіньовим флотом", а минулого тижня Палау анулювала його судноплавний сертифікат.

Для традиційного судна, що працює з СПГ і не володіє криголамними можливостями, вкрай незвично і, можливо, небезпечно перетинати арктичний торговий маршрут, який повністю замерзає взимку. Це ілюструє, на що піде Росія, щоб розширити поставки газу, попри обмеження США щодо заводу і суден, які його супроводжують, у спробі зупинити будівництво.

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Кінцевий пункт призначення для Everest Energy невідомий. Судно може доставити газ у Корякське паливне сховище на Камчатці або на імпортний термінал в Азії.

Тіньовий флот РФ для експорту СПГ - останні новини

Завод "Арктик СПГ 2" почав виробництво в грудні, але санкції США, пов'язані з вторгненням Росії в Україну, затримали експорт на кілька місяців. Завод почав поставки в серпні за допомогою суден з непрозорою формою власності, які приховують своє місце розташування, що є типовою ознакою "тіньового флоту", який використовується для обходу західних обмежень.

До санкційного газового об'єкту причалювало судно Pioneer без страховика, з фейковим місцезнаходженням, яке належить маловідомій індійській компанії. Пізніше стало відомо, що другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії.

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